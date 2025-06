agenzia

Le reti di Kvaratskhelia e Hakimi 'lanciano' Luis Enrique

ROMA, 23 GIU – Seattle Sounders-Paris SG 0-2 (0-1) in una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per club. Reti di Kvaratskhelia al 35′ pt e Hakimi al 21′ st. Con questo successo la squadra campione d’Europa si qualifica per gli ottavi di finale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA