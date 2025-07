Mondiale club: Tudor, devo fare dei gran complimenti ai ragazzi

agenzia

"Bello però, anche se si è sofferto"

TORINO, 01 LUG – “Devo fare dei gran complimenti ai ragazzi, quello che abbiamo stabilito prima l’hanno fatto, hanno dato tuto in queste condizioni in cui si giocava”. A parlare del lavoro della sua Juve è l’allenatore, Igor Tudor, intervistato su Canale 5 dopo la sconfitta che manda a casa i bianconeri dal Mondiale per club a Miami, contro il Real Madrid. “Sono stati in dieci a chiedere cambio – ha detto il tecnico -. Yildiz no, non lo ha chiesto, ma si allungava, avevo paura si facesse male. Volevo cambiare in modo più offensivo, ma avevo paura di rimanere in meno. Ragazzi complimenti – ripete -. Hanno dato quello che potevano, sono ragazzi che possono imparare questi. Bisogna riposare bene per ripartire”. Alla richiesta di paragonare questa sfida con quella col City risponde: “Questa era una partita fatta in un altro modo, con un’altra strategia, un’altra gara, contro una squadra da cui non sai cosa aspettarti. Quando tu hai il pallone parte in contropiede. Bello però, anche se si è sofferto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Adesso si riposa bene e si riparte”. Di cosa avrà bisogno dal mercato? “Non è il momento, ora si riposa, poi ci sarà tempo di parlare di tutto questo” conclude.

