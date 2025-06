Mondiale club: Wydad Casablanca-Al Ain 1-2

agenzia

Ultimo turno del Gruppo G, quello di Juventus e Manchester City

ROMA, 26 GIU – L’Al Ain batte il Wydad Casablanca 2-1 (1-1) nella terza ed ultima giornata del Gruppo G, quello di Juventus e Manchester City. Entrambe le squadre erano già certe di non potersi qualificare per gli ottavi. In gol Mailula (Wydad Casablanca) al 4′; Kodjo Fodoh al 46′ e Kaku al 5′ del secondo tempo. Classifica finale del Gruppo G

Punti G V N P GF GS Dif Manchester City 9 3 3 0 0 13 2 11 Juventus 6 3 2 0 1 11 6 5 Al Ain 3 3 1 0 2 2 12 -10 Wydad Casablanca 0 3 0 0 3 2 8 -6 .

