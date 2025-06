Mondiale Club: Yildz, autorete? Per me è una tripletta…

agenzia

N.10 bianconero esalta gol dalla distanza, il mio più bello

MILANO, 22 GIU – Il tocco di Boutouil gli ha tolto la gioia di portarsi a casa il pallone, ma per Kenan Yildiz quella realizzata oggi contro il Widad AC è “una tripletta”. “Sono contento per i miei gol e per la squadra”, dice il numero 10 bianconero, che sta trascinando a suon di gol la Juventus agli ottavi del Mondiale per Club. Ai microfoni di Mediaset, il giovane juventino non esita a definire la rete realizzata dal limite “il suo gol più bello”, un tiro di controbalzo dal limite dell’area che si è infilato nel sette. “Quando ho visto il pallone ho calciato, poi ho visto la palla là e ho subito pensato: “gran gol”…”.

