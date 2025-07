Mondiale club:1′ di silenzio per Diogo Jota nei match dei quarti

agenzia

Decisione ufficializzata con una nota. Infantino "addolorato"

ROMA, 04 LUG – La Fifa ha disposto che prima dell’inizio delle partite dei quarti di finale del Mondiale per club venga osservato un minuto di silenzio in memoria di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, anche lui calciatore, deceduti in un incidente stradale in Spagna. La decisione, di cui aveva parlato già ieri il presidente Gianni Infantino, ora è stata ufficializzata con una nota della stessa Fifa. “Sono profondamente addolorato nell’apprendere della tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva – sono le parole di Infantino riferite nel comunicato -. A soli 28 anni, Diogo aveva già avuto una carriera straordinaria davanti a sé, mentre André stava crescendo con il Penafiel. Ci mancheranno immensamente, sia a chi li ha conosciuti personalmente che all’intera comunità calcistica mondiale”.

