Mondiale club:allarme Fernandez ‘troppo caldo,pericoloso giocare

agenzia

'Temperature incredibili, in campo ovviamente ritmo rallenta'

HARRISON, 11 LUG – C’è la finale del Mondiale epr club ma in vista di domenica la ‘stella’ del Chelsea Enzo Fernández si toglie uns assolino dalla scarpa e lancia l’allarme: “giocare nelle ore più calde della giornata è molto pericoloso”. Fernandez non a parla a caso, visto che il match del MetLife Stadium contro il Psg che assegnerà il titolo è in programma alle 15 ora locale, orario simile a quello di altre partite giocate in questo torneo. “Il caldo è incredibile. L’altro giorno contro il Fluminense mi sentivo un po’ frastornato e ho dovuto sedermi per terra. Ribadisco che giocare a queste temperature è molto pericoloso”, le parole dell’argentino prima dell’allenamento del Chelsea allo ‘Sports Illustrated Stadium’ nel New Jersey, sede dei New York Red Bulls, squadra della Mls. Per domenica si prevedono temperature massime fino a 31 gradi Celsius e un tasso molto elevato di umidità. “Ovviamente, per lo spettacolo, per chi viene allo stadio per godersi la partita – dice Fernandez – e per chi la guarda da casa, il ritmo di gioco non è lo stesso, rallenta tutto. Speriamo che cambino gli orari di inizio per rendere lo spettacolo migliore”, aggiunge il campione del mondo 2022 riferendosi al torneo iridato del 2026.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA