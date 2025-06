Mondiale Club:Botafogo perde 1-0 con Atletico Madrid ma va a 8/i

agenzia

Il gol di Griezmann non serve agli spagnoli per superare turno

ROMA, 23 GIU – L’Atletico Madrid ha battuto il Botafogo per 1-0 in una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per club, giocata a Pasadena. Rete di Griezmann al 42′ st. Nonostante la sconfitta, va agli ottavi di finale la squadra brasiliana, come secondo del gruppo B, mentre quella del ‘Cholo’ Simeone viene eliminata.

