Mondiale club:Maresca ‘Psg top del mondo ma noi qui per vincere’

Tecnico Chelsea 'massimo rispetto, ma ogni partita è diversa'

EAST RUTHERFORD, 11 LUG – “Certo, il Psg è una delle squadre più forti in Europa e probabilmente, in questo momento, la migliore al mondo. Ma penso che ogni partita possa essere diversa. Nutriamo il massimo rispetto per loro e mi piace molto guardarli, però allo stesso tempo siamo qui per dare il massimo e cercare di vincere la finale”. Lo dice, in conferenza stampa al MetLife Stadium di East Rutherford, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca parlando della finale del Mondiale per club di domenica cotnro il Paris, dato unanimemente per favorito dai bookmakers, e non solo da loro. Maresca, arrivato dal Leicester City lo scorso anno, in questa stagione ha guidato i Blues londinesi al quarto posto in Premier League, ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League, e alla vittoria nella Conference League. Ora c’è la possibilità di conquistare un altro trofeo, quello più ricco, ma contro il Psg che anche in America ha travolto ogni avversario non sarà affatto facile. “È stata una stagione fantastica, e per me il più grande successo di questa stagione – dice Maresca – è che esattamente un anno fa nessuno parlava del Chelsea per quanto riguarda il calcio: si parlava solo di avere una grande squadra e un sacco di soldi, quel genere di cose”. “Ora nessuno dice più certe cose – aggiunge il tecnico -: tutti parlano del Chelsea, del modo in cui giochiamo, di come vinciamo le partite, e questo è personalmente il più grande successo. E ora spero ce ne arrivi un altro”. Maresca è ottimista sul recupero di un elemento chiave a centrocampo come Moises Caicedo dopo l’infortunio alla caviglia occorsogli in semifinale contro il Fluminense. Invece non potrà disporre di Noni Madueke perché sta per trasferirsi all’Arsenal e potrebbe lasciare gli States già nelle prossime ore. “Noni è in contatto con un nuovo club. Immagino che lascerà il club nelle prossime ore – le parole di Maresca -. Se i giocatori vogliono andarsene, alla fine è difficile per il club e per l’allenatore trattenerli. Nessuno ha detto a Noni che doveva andarsene, è stato lui che ha deciso di andarsene e se lui è contento, lo siamo anche noi”.

