Mondiale club:Real Madrid primo successo, battuto 3-1 il Pachuca

agenzia

Per i blancos reti di Bellingham, Guler e Valverde

ROMA, 22 GIU – Vittoria netta per il Real Madrid, che grazie alle reti di Bellingham, Guler e Valverde ha vinto 3-1 contro i messicani del Pachuca. Inutile al fine del risultato la rete di Montiel. La squadra di Xabi Alonso sale così a quota 4 punti in classifica, momentaneamente prima nel Gruppo H in attesa del risultato della partita tra Salisburgo e Al Hilal, in programma nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA