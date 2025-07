Mondiale di scherma al via, la catanese Fiamingo subito in pedana

Gare

Torneo a Tbilisi fino al 30 luglio, mercoledì le prime medaglie

Allenamenti di rifinitura a Tbilisi per spadiste e fiorettisti della Nazionale azzurra. Saranno loro, infatti, i primi a salire sulle pedane georgiane del Mondiale che scatta domani (fino al 30 luglio) con le prime fasi di qualificazione ai tabelloni principali. Nella giornata inaugurale per l’Italia sarà impegnata soltanto Rossella Fiamingo, nei gironi eliminatori di spada femminile.

Le sue compagne di squadra, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk, sono invece già qualificate per diritto di ranking alla giornata clou di mercoledì, quando si assegneranno le medaglie individuali delle spadiste e del fioretto maschile. Anche i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi sono già ammessi al tabellone principale da 64, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale. Dunque per tutti e quattro l’appuntamento è direttamente a dopodomani. Gli azzurri, guidati dai Commissari tecnici Dario Chiadò per la spada e Simone Vanni per il fioretto, hanno svolto anche oggi una sessione di lavoro utile per ambientarsi all’Olympic Palace, sotto gli occhi del Capo delegazione Daniele Garozzo.