Mondiale, manca un anno esatto: tredici nazionali già qualificate, l’Italia spera

il punto

Il via l'11 giugno del 2026 a Città del Messico

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Coppa del mondo di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada: da oggi sedici orologi «speciali», posti nelle città che ospitano le partite, segneranno il tempo che manca alla mezzanotte dell’11 giugno 2026, quando a Città del Messico sarà dato il calcio d’inizio. L’iniziativa della Fifa arriva ad un anno esatto dal Mondiale.

Con 48 squadre, la Coppa del Mondo del 2026 sarà l’edizione più grande e con il maggior numero di partecipanti fino ad oggi. Al momento solo 13 squadre sono già certe della partecipazione: oltre ai tre paesi ospitanti, hanno staccato il biglietto i campioni in carica dell’Argentina, seguiti da Giordania, Uzbekistan, Australia, Ecuador, Brasile, Giappone, Iran, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Le altre 35 possibili partecipanti – tra le quali anche l’Italia – devono ancora qualificarsi: saranno tutte confermate entro marzo 2026. Le partite della fase a gironi saranno determinate dal sorteggio finale in programma a dicembre 2025.