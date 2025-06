Mondiale per club: bene l’Atletico, il Psg ko col Botafogo

agenzia

Oggi giocano Benfica-Auckland e Flamengo-Chelsea. Domani l'Inter

ROMA, 20 GIU – Nella seconda delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti e giocate nella notte italiana, l’Atletico Madrid ha battuto 3-1 i Seattle Suonders e il Botafogo ha superato 1-0 il Paris Saint Germain. Oggi pomeriggio in campo Benfica-Auckland, poi stasera Flamengo-Chelsea. Domani l’Inter sfida i giapponesi Urawa Reds e domenica la Juventus affronta i marocchini del Wydad.

