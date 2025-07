agenzia

Incontrerà la Fluminense, decisivo un autogol di Weverton

ROMA, 05 LUG – Il Chelsea batte il Palmeiras per 2-1 a Philadelphia e va in semifinale del Modiale per club, dove incontrerà la Fluminense. Cole Palmer ha aperto le marcature, ma il giovane talento Estevao ha pareggiato i conti. Un autogol di Weverton sul finale ha regalato la vittoria alla squadra di Premier League.

