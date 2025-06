Mondiale per club Fifa, il calendario, gli stadi e gli orari per seguire le italiane (e non solo)

calcio

Si parte sabato sera (in Italia saranno le 2 di domenica) con l'Al Ahly e l'Inter Miami di Leo Messi

Trentadue squadre, otto gironi, dodici stadi e le due regine del calcio italiano, Inter e Juventus. E’ tutto pronto per la prima edizione del Mondiale per club organizzato dalla Fifa. Il fischio d’inizio sabato prossimo 14 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami con il match tra gli egiziani del Al Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. La finale è prevista per il 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Nella fase a gironi, le 32 squadre sono divise in 8 gruppi da 4 ciascuno e le prime due di ogni girone passano agli ottavi.

I gironi

Le trentadue squadre sono divise in otto gironi:

Nel Gruppo A: Al Ahly (Egitto), Inter Miami (Usa), Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo)

Nel Gruppo B: Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Psg (Francia), Seattle Sounders (Usa).

Nel Gruppo C: Auckland City (Nuova Zelanda), Bayern Monaco (Germania), Benfica (Portogallo), Boca Juniors (Argentina).

Nel Gruppo D: Chelsea (Inghilterra), Esperance Tunis (Tunisia), Flamengo (Brasile), Leon (Messico)

Nel Gruppo E: Inter (Italia), Monterrey (Messico), River Plate (Argentina), Urawa Reds (Giappone).

Nel Gruppo F: Borussia Dortmund (Germania), Fluminense (Brasile), Mamelodi (Sudafrica), Ulsan Hyundai (Corea del Sud).

Nel Gruppo G: Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Juventus (Italia), Manchester City (Inghilterra), Wydad AC (Marocco).

Nel Gruppo H: Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), Real Madrid (Spagna), Salisburgo (Austria).

Gli stadi

Il mondiale per club si giocherà in dodici stadi: Los Angeles (Rose Bowl), New York (MetLife Stadium), Nashville (Geodis Park), Charlotte (Bank of America Stadium), Atlanta (Mercedes Benz Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field), Cincinnati (Tql Stadium), Orlando (Camping World Stadium e Inter&Co Stadium), Washington (Audi Field) e Miami (Hard Rock Stadium).

Il calendario delle due italiane

Inter – Monterrey il 17 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 18 giugno) a Los AngelesInter – Urawa Red Diamonds il 21 giugno ore 12 locali (ore 21 italiane) a Seattle.Inter -River Plate il 25 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 26 giugno) a Seattle

Al Ain-Juventus il 18 giugno ore 21 locali (ore 3 italiane del 19 giugno) a WashingtonJuventus -Wydad Casablanca il 22 giugno ore 12 locali (ore 18 italiane) a PhiladelphiaJuventus -Manchester City il 26 giugno ore 15 locali (ore 21 italiane) a Orlando

Il calendario completo

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

Los Angeles FC – Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville

Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

La fase a eliminazione diretta

27 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)28 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)29 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)30 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

3 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)4 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

7 luglio 2025 – semifinale8 luglio 2025 – semifinale