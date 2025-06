Mondiale PER club: Flemengo-Chelsea 3-1

agenzia

I brasiliani vanno in svantaggio, poi dilagano

FILADELFIA, 20 GIU – Il Flamengo ha compiuto un grande passo verso la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club battendo il Chelsea 3-1. La squadra di Rio, già vittoriosa per 2-0 contro l’Esperance di Tunisi, ha ora sei punti prima di affrontare il Los Angeles FC mercoledì. Il Chelsea ha aperto le marcature con Pedro Neto (14′), al suo secondo gol nel torneo, ma il Flamengo è riuscito a pareggiare con Bruno Henrique (62′), prima di passare in vantaggio con Danilo (65′) e Wallace Yan (83′). Il Chelsea ha chiuso la partita in dieci uomini dopo l’espulsione di Nicolas Jackson.

