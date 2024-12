Mondiale per Club: l’Inter debutta 17 giugno contro il Monterrey

agenzia

La Juve affronterà l'Al Ain il giorno successivo

ROMA, 07 DIC – Prima l’Inter, poi la Juventus. Dopo aver conosciuto i rispettivi gironi del Mondiale per Club, la Fifa ha pubblicato il calendario della competizione che taglierà il nastro il prossimo 15 giugno con il match tra Inter Miami e Al Ahly. Da Orlando a Washington ecco quando saranno impegnate le squadre di Inzaghi e Thiago Motta: l’Inter scenderà in campo per la prima volta nel Mondiale per Club 2025 a Los Angeles. Il prossimo 17 giugno, al Rose Bowl Stadium, i nerazzurri debutteranno contro il Monterrey. La Juventus invece dovrà aspettare un giorno per entrare in scena. La squadra di Thiago Motta volerà fino a Washington per affrontare l’Al Ain il 18 giugno. Guardando alla seconda giornata i nerazzurri voleranno a Seattle per scendere di nuovo in campo il 21 giugno contro l’Urawa Red Diamonds. La Juventus invece dovrà spostarsi da Washington a Philadelphia per giocare contro il Wydad il 22 giugno. La data clou per i bianconeri è quella di giovedì 26 giugno, quando Thiago Motta dovrà preparare la partita di Orlando contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il giorno prima l’Inter avrà già finito il cammino nei gironi con l’ultimo match contro il River Plate il 25 giugno, sempre a Seattle. Terminata la fase a gironi, dal 28 giugno all’1 luglio sarà il turno degli ottavi di finale. Due giorni di riposo, poi andranno in scena quarti e semifinali. La tappa finale del Mondiale per Club è fissata per il 13 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, tra il New Jersey e New York.

