Mondiale per club, un Psg ingiocabile rifila 4 gol al Real Madrid e si regala la finale contro il Chelsea

Sono una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Dembelé e Ramos a decidere la gara

Un Paris Saint Germain ingiocabile come quello che ha battuto l’Inter 5-0 nella finale di Champions League ha rifilato un sonoro 4-0 (3-0) al Real Madrid nella seconda semifinale del Mondiale per club giocata nel MetLife Stadium di New York. Domenica 13 luglio in finale i parigini affronteranno il Chelsea, che ieri ha eliminato il Fluminense.

Un Paris Saint-Germain straripante quello che stacca il pass per la finalissima. Sono una doppietta di Fabian Ruiz e le reti di Dembelé e Ramos a decidere la gara. Il primo squillo è dei campioni d’Europa in carica, con Courtois che al 4′ ferma un sinistro a giro di Fabian Ruiz. Pochi istanti dopo, il portiere belga compie un miracolo su una conclusione a botta sicura di Dembelé su assist dalla destra di Hakimi. Il gol è nell’aria e arriva già al 6′. Asencio si addormenta colpevolmente in area, Dembélé si inserisce e viene atterrato da Courtois, ma l’arbitro concede il vantaggio per consentire a Fabian Ruiz di siglare l’1-0 a porta vuota. Tre minuti dopo, è Rüdiger a lisciare clamorosamente un pallone da ultimo uomo concedendo il campo aperto a Dembelé, il quale approfitta del regalo e trafigge Courtois per il 2-0 dopo soli 9 minuti.