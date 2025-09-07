Mondiale volley: Manfredi ‘azzurre orgoglio di tutto lo sport’

agenzia

Presidente Fipav: "Pagina storica fatta di talento e dedizione

ROMA, 07 SET – “Un altro straordinario trionfo da parte di queste fantastiche ragazze che hanno saputo scrivere una nuova pagina storica per la pallavolo italiana. La vittoria del Campionato Mondiale, dopo 23 anni dal successo di Berlino, è il risultato del talento, della passione e della dedizione di un gruppo eccezionale, guidato da una leggenda del nostro spirito come Julio Velasco, capace ancora una volta di trasmettere la sua mentalità vincente”. Così il presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, ha commentato la vittoria del Mondiale di volley da parte dell’Italia. “Questo titolo non appartiene soltanto alla nazionale azzurra, ma a tutto il grande movimento del volley tricolore: società, dirigenti, appassionati, fino a tutte le ragazze e i ragazzi che ogni giorno scendono in palestra con la voglia di giocare – ha aggiunto Manfredi _ E’ la conferma che il lavoro di squadra, gli investimenti, la programmazione e la capacità di fare sistema portano risultati che riempiono d’orgoglio tutto il Paese. Le nostre campionesse hanno dimostrato ancora una volta che con impegno, determinazione e spirito di gruppo non esistono obiettivi impossibili. Oltre alla vittoria hanno saputo emozionare milioni di italiani, trasmettendo quei valori che sono il cuore della pallavolo”. “Oggi questa Nazionale è l’orgoglio non solo del volley, ma di tutto lo sport italiano. È un esempio per le nuove generazioni che sognano e si ispirano alle nostre ragazze” ha concluso il presidente Fipav.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA