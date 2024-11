Mondiali 2026: Argentina ko in Paraguay, Venezuela ferma Brasile

agenzia

Nelle partite di qualificazioni stentano le big sudamericane

ROMA, 15 NOV – Non basta un gol di Lautaro Martines all’Argentina per avere la meglio sul Paraguay nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: l’Albiceleste è stata infatti sconfitta per 2-1 ad Assuncion. L’interista ha aperto l’incontro all’11’ del primo tempo, il pareggio di padroni di casa è arrivato grazie ad un bellissimo gol del torinista Tony Sanabria. Del difensore Omar Alderete il gol vittoria del Paraguay che spera di aggiudicarsi uno dei sei posti a disposizione per i Mondiali. Il ko non mette però a rischio la vetta del girone da parte dei campioni del mondo in carica: Messi e compagni dopo 11 giornate hanno 22 punti, tre in più della Colombia che ha una partita in meno e cinque in più sul Brasile che è stato fermato per 1-1 dal Venezuela. I verdeoro danno comunque segni di miglioramento rispetto al disastroso avvio del girone di qualicazione. Con il Venezuela il Brasile ha anche sfiorato la vittoria vanificata però da un rigore sbagliato da Vinicius. L’Argentina avrà la possibilità di riscattarsi martedì prossimo in casa contro il Perù; mentre il Paraguay, attualmente sesto con 16 punti, andrà in casa della Bolivia che è ottava con 12 punti. Le partite giocate nella notte: Venezuela-Brasile 1-1; Ecuador-Bolivia 4-0 Paraguay-Argentine 2-1 Perù-Cile Uruguay-Colombia