Gli scandinavi restano a +9 sull'Italia nel gruppo I

ROMA, 09 GIU – Ennesima vittoria della Norvegia nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. I norvegesi hanno vinto 1-0 in Estonia grazie al gol di Haaland (17′ st) e restano a +9 punti di vantaggio sull’Italia, che ha giocato due partite in meno. La differenza reti per la Norvegia è +11, per l’Italia -1.

