Mondiali 2026: Germania subito ko nelle qualificazioni

agenzia

Sconfitta storica in Slovacchia, tutto ok per Spagna e Belgio

ROMA, 04 SET – La Germania comincia male, sconfitta 2-0 dalla Slovacchia guidata da Francesco Calzona, il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre non hanno fallito l’esordio la Spagna, 3-0 alla Bulgaria, e il Belgio, che ha travolto 6-0 il Liechtenstein. Nello stesso girone degli spagnoli, vittoria anche per la Turchia, 3-2 alla Georgia. Hanno pareggiato 1-1 l’Olanda e la Polonia, rispettivamente prima e seconda del gruppo C, che è molto più avanti nella programmazione. E’ pesante e in qualche modo storico il ko dei tedeschi del ct Julian Nagelsmann, che a Bratislava hanno subito una rete per tempo da Hancko e Strelec, pagando lacune difensive importanti e scara capacità di reazione. Anche statisticamente, la sconfitta conta perchè è la prima subita in trasferta dalla Germania nella storia delle qualificazioni mondiali e la quarta in assoluto, aggiungendosi a quelle in casa co Portogallo (1985), Inghilterra (2001) e Macedonia del Nord (2021). Ora sarà necessario battere domenica l’Irlanda del Nord, che ha vinto contro il Lussemburgo (3-1), per non compromettere la possibilità di qualificazione diretta ai Mondiali. Tutto facile, invece, per la Spagna. A Sofia, i campioni di Euro 2024 si sono imposti grazie alle reti nel primo tempo di Oyarzabal, Cucurella e Merino, mentre Lamine Yamal ha brillato ma non è andato a segno. Il ct, Luis de la Fuente, ha schierato Rodri e Dani Carvajal, alla loro prima apparizione internazionale dopo mesi di assenza per recuperare entrambi gravi infortuni al ginocchio.

