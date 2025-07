Mondiali 2026, il 16 novembre a Milano Italia-Norvegia

agenzia

Ultima partita della nazionale nel Gruppo I delle qualificazioni

ROMA, 15 LUG – Lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ospiterà domenica 16 novembre (ore 20.45) Italia-Norvegia, ultimo incontro per la Nazionale nel Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. L’Italia, che riprenderà il cammino il 5 e l’8 settembre affrontando l’Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, tornerà a Milano otto mesi dopo la sconfitta con la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League: il 20 marzo 2025 gli Azzurri giocarono davanti a 60.000 spettatori, in un match che fece registrare il record di incassi per una gara della nazionale. Nelle prime due partite del girone, disputate lo scorso giugno, l’Italia è stata sconfitta 3-0 dalla Norvegia a Oslo e ha poi superato 2-0 la Moldova a Reggio Emilia. Gli Azzurri sono attualmente terzi in classifica a tre lunghezze da Israele e a nove punti dalla Norvegia, che hanno disputato rispettivamente una e due gare in più. La prima del girone si qualificherà alla fase finale del Mondiale, mentre la seconda dovrà conquistare il pass attraverso i playoff.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA