Mondiali 2026: Moldavia-Estonia 2-3 nel gruppo dell’Italia

agenzia

Qualificazioni europee al torneo in Usa, Messico e Canada

ROMA, 25 MAR – L’Estonia ha vinto 3-2 (2-0) in casa della Moldavia in un incontro di qualificazione al Mondiale di calcio 2026, gruppo I, lo stesso dell’Italia, giocato a Chisinau. Nel primo tempo sono andati a segno per l’Estonia Peetson (19′) e Sappinen (30′). Nella ripresa Nicolaescu ha dimezzato lo svantaggio moldavo (22′), ma tre minuti dopo Käit ha ristabilito le distanze. Caimacov al 91′ ha siglato il risultato definitivo.

