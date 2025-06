Mondiali 2026: Norvegia-Italia 3-0, azzurri umiliati

agenzia

Naufragio azzurri a Oslo, qualificazione sembra già chimera

ROMA, 06 GIU – Diluvia a Oslo sull’Italia di Spalletti naufragata alla prima uscita nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 che ora, dopo questa serata disastrosa, sembrano già quasi una chimera. Contro una Norvegia veloce e forte fisicamente, gli azzurri, contestati anche dagli oltre 800 tifosi italiani sugli spalti, vanno subito sotto trafitti dall’ottimo S›rloth capace di sorprendere Donnarumma sottomisura. Bellissimo il gol del raddoppio di Nusa alla mezz’ora del primo tempo, mentre il 3-0 definitivo lo firma l’uomo simbolo della squadra dei ghiacci Erling Haaland. Nella ripresa Di Lorenzo e compagni provano ad alzare la testa, ma la reazione sperata non arriva e la partita si traduce in un’umiliazione che mette già in pericolo le possibilità degli azzurri di partecipare alla kermesse iridata in Stati Uniti-Messico con il rischio di mancare l’appuntamento per la terza volta di fila. Nel gruppo I, la Norvegia, è già a +9 punti sull’Italia ancora a 0, avendo battuto a suon di gol anche Moldavia e Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA