Mondiali 2026: Probierz si dimette da ct della Polonia

Annuncio su X: Lascio per il bene della nazionale'

ROMA, 12 GIU – Il ct della Polonia, Michal Probierz, ha annunciato le sue dimissioni per “il bene della nazionale”. Questa decisione improvvisa avviene poco dopo la polemica tra il tecnico e la star della squadra, l’attaccante Robert Lewandowski dopo la sconfitta (2-1) contro la Finlandia di martedì scorso in una gara di qualificazione per i mondiali 2026. “Sono giunto alla conclusione che, nella situazione attuale, la decisione migliore per il bene della nazionale è la mia rinuncia al ruolo di allenatore”, ha scritto Probierz su X in un post nel quale ha anche ringraziato i suoi collaboratori, giocatori e tifosi della Polonia. Domenica scorsa Probierz aveva tolto la fascia di capitano a Lewandowski con il giocatore del Barcellona che poco dopo aveva annunciato che non avrebbe piu’ giocato in nazionale finchè Probierz era in carica. Probierz ha guidato la nazionale polacca dal 20 settembre 2023: in 21 partite ha collezionato nove vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte.

