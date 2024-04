Mondiali 2026: salta partita in N.Corea, Giappone vicino al pass

agenzia

Pyongyang annulla gara con nipponici, Fifa deciderà lo 0-3

TOKYO, 25 MAR – Il Giappone sta per ottenere la matematica qualificazione ai Mondiali 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Fifa ha confermato che la partita prevista domani in Corea del Nord, annullata senza spiegazioni dalle autorità di Pyongyang, non sarà “né giocata né riprogrammata” e che la vicenda sarà sottoposta al Comitato disciplinare che decretando lo 0-3 a tavolino fornirà il pass ai nipponici come primi del loro girone. Dopo la vittoria per 1-0 del Giappone all’andata a Tokyo, la Corea del Nord avrebbe dovuto ospitare la partita di ritorno domani, ma giovedì scorso la Corea ha improvvisamente annunciato che non sarebbe stata in grado di organizzare la partita. Secondo alcune fonti, a Pyongyang temevano possibili contagi per una infezione batterica che sta colpendo il Giappone. La squadra del Sol Levante, che ai Mondiali in Qatar aveva raggiunto gli ottavi di finale, ha invece deluso alla recente Coppa delle Nazioni asiatiche, dove era favorita ma è stata invece eliminata ai quarti dall’Iran.

