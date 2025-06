Mondiali 2026: Venezuela impedisce partenza nazionale Bolivia

agenzia

Giocatori costretti a rientrare in albergo senza spiegazioni

CARACAS, 07 GIU – Il governo venezuelano ha impedito la partenza del volo charter che avrebbe dovuto riportare a casa la nazionale di calcio boliviana dall’aeroporto di Maturín dopo la vittoria per 2-0 del Venezuela sulla Bolivia stessa (il filmato del clamoroso autogol di Cuellar, con pallone che passa sotto le gambe del portiere Viscarra sta diventando virale sui social) nella sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Senza una spiegazione ufficiale, i giocatori e lo staff tecnico sono stati costretti a rientrare in hotel nel cuore della notte, non avendo ricevuto l’autorizzazione a lasciare il Venezuela. Secondo la federazione calcistica boliviana, la squadra aveva tutta la documentazione e i permessi necessari per il rientro, ma Caracas non ha permesso la partenza del volo programmato. Sia i giocatori che la delegazione della Bolivia hanno atteso per ore una soluzione, finché non sono stati costretti a lasciare l’aeroporto e a tornare in albergo. L’allenatore Oscar Villegas ha sottolineato che la situazione non li ha colti di sorpresa. “Lo sapevamo già. Abbiamo parlato con il ministro del Governo una settimana fa e gli abbiamo chiesto di parlare con il governo venezuelano per permetterci di partire”, ha dichiarato, sottolineando la tensione e l’incertezza generate dal ‘chavismo’ al potere in Venezuela.

