Mondiali 2030: presentato il dossier Marocco-Portogallo-Spagna

agenzia

Infantino, "visione condivisa". A dicembre l'assegnazione

ROMA, 29 LUG – Marocco, Portogallo e Spagna hanno presentato ufficialmente il dossier contenente l’offerta per organizzare congiuntamente la Coppa del Mondo del 2030. Negli uffici della Fifa a Parigi, le tre federazioni nazionali hanno consegnato al presidente Gianni Infantino un dossier articolato dettagliatamente che descrive la pianificazione tecnica dell’evento compresi trasporti, alloggi, misure di sicurezza e naturalmente città e stadi destinati ad ospitare la manifestazione. “I vostri tre Paesi hanno già dato molto al calcio, dimostrato una grande passione per il gioco, notevoli capacità organizzative e una visione condivisa tra due continenti di quello che dovrebbe essere il calcio e i suoi valori”, ha detto Infantino nel corso della cerimonia alla quale hanno partecipato i presidenti delle tre Federazioni candidatesi congiuntamente. La decisione finale sull’assegnazione della Coppa del Mondo 2030 è attesa nel corso del congresso della Fifa in programma il prossimo 11 dicembre.

