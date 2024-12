Mondiali 25 m: Quadarella argento nei 1500 sl

agenzia

L'azzurra preceduta dalla tedesca Gose, bronzo alla Cox

ROMA, 13 DIC – Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500 sl ai mondiali di nuoto in vasca corta, in corso a Budapest. Dopo il quinto posto negli 800, la romana che la prossima settimana compirà 26 anni, è stata battuta solo dalla tedesca Isabel Gose, che ha chiuso in 15’24″69 contro il 15’30″14 dell’azzurra, tempo non lontano dal suo record italiano. Medaglia di bronzo alla statunitense Jillian Cox.

