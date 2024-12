agenzia

L'azzurro stabilisce il nuovo primato continentale

ROMA, 12 DIC – Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 farfalla ai mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Budapest, stabilendo anche il record europeo con il tempo di 1’48”64. L’oro è stato vinto dal canadese Ilya Kharun, in 1’48”24, e il bronzo è andato al polacco Krzysztof Chmielewski.

