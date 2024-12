Mondiali 25m: record mondo nei 50 farfalla per svizzero Ponti

agenzia

Primato italiano per Busa, 5/o come staffetta 4x50 mista mista

ROMA, 11 DIC – Lo svizzero Noè Ponti, col tempo di 21”32, ha stabilito un nuovo record del mondo vincendo la finale dei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto in vasca corta, a Budapest. Sul podio il canadese Ilya Kharun, argento, e l’olandese Nyls Korstanje, bronzo. Quinta piazza e record italiano per Michele Busa, che ha limato di un centesimo il primato di 22″02 siglato da Matteo Rivolta nel 2021. Quinto posto anche per la staffetta azzurra 4×50 mista mista, composta da Mora, Cerasuolo, Di Pietro e Curtis, col tempo di 1’36”80. L’oro è stato vinto dalla Russia, col nuovo record europeo (1’35”36), davanti al Canada e agli Usa.

