Mondiali: al britannico Hudson il titolo Juniores

Vincente la sua fuga a 33 chilometri dall'arrivo, 18mo Capello

ROMA, 26 SET – Il britannico Harry Hudson ha colto di sorpresa il gruppo a 33 chilometri dalla conclusione, andando a vincere il titolo Juniores al Mondiale di ciclismo su strada in corso a Kigali. Sul podio sono saliti anche il francese Johan Blanc ed il polacco Jan Michal Jackowiak. Il migliore degli azzurri é Roberto Capello (18mo a 54″), autore di un tentativo di recupero quando mancava un giro all’arrivo, in compagnia dello spagnolo Cubillas. Giacomo Rosato (32mo) e Mattia Agostinacchio (33mo) hanno provato ad animare la corsa da lontano, non trovando mai collaborazione dei compagni di fuga e pagando la risposta decisa del gruppo, che ha sempre controllato a distanza tutti i tentativi.

