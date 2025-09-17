Mondiali atletica: Diaz e Dallavalle in finale nel triplo

agenzia

Due azzurre eliminate nelle batterie dei 200 metri

ROMA, 17 SET – Andy Diaz e Andrea Dallavalle si sono qualificati per la finale del salto triplo ai Mondiali di atletica leggera. Il bronzo olimpico, campione mondiale ed europeo indoor quest’anno, ha saltato 16,94, settima misura tra le 12 che hanno dato accesso alla sfida per il podio, mentre Dallavalle, bronzo europeo indoor, ha toccato i 17,08, quarta prestazione assoluta. Nelle prime prove del pomeriggio a Tokyo, sono state eliminate nelle batterie dei 200 metri sia Dalia Kaddari, sia Vittoria Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA