Mondiali atletica: Dosso vince batteria 100m donne, è semifinale

L'azzurra ha chiuso davanti a tutte col tempo di 11.10

ROMA, 13 SET – Poco dopo la delusione per Larissa Iapichino, eliminata nel salto in lungo, arriva una soddisfazione azzurra ai Mondiali di atletica a Tokyo. Zaynab Dosso domina la sesta batteria dei 100 metri piani femminile e chiude davanti a tutte col tempo di 11.10. Al momento è il decimo miglior tempo delle batterie. Semifinali e finali sono in programma domani.

