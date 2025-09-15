Mondiali atletica: Duplantis oltre i 6,30, é il suo 14mo record

agenzia

A Tokyo l'astista svedese si migliora al terzo tentativo

ROMA, 15 SET – Dopo essersi aggiudicato il titolo ai mondiali di atletica in corso a Tokyo, Armand Duplantis ha migliorato il record del salto con l’asta, che già gli apparteneva, superando i 6,30 metri al terzo tentativo. Il 25enne svedese ha superato se stesso per la 14ma volta, un record che detiene dal 2020, quando ha detronizzato il francese Renaud Lavillenie superando i 6,17 metri. In uno scenario simile a quello dei Giochi di Parigi 2024, dove scavalcò i 6,25 m al suo ultimo tentativo, oggi Duplantis ha aspettato fino al terzo tentativo per superare i 6,30. Poi ha abbracciato il greco Emmanouil Karalis, medaglia d’argento (6,00 m) e l’australiano Kurtis Marschall (bronzo con 5,95 m). Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera in questo stesso stadio, vuoto a causa della pandemia, nel 2021, Duplantis aveva dichiarato di sognare di battere il record del mondo a Tokyo.

