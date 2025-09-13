Sfoglia il giornale

Mondiali atletica: Fabbri nel peso e 4×400 mista in finale

Eliminata in qualificazione la discobola Daisy Osakue

Di Redazione |

ROMA, 13 SET – Prime finali conquistate per gli azzurri dell’atletica ai Mondiali di Tokyo. Pass nel peso per Leonardo Fabbri (20,95) che tornerà in pedana in finale alle 14.10 italiane, out Nick Ponzio (20,34) e Zane Weir (19,89). Batteria ok per la staffetta 4×400 mista (Edoardo Scotti, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Alice Mangione) avanti con 3:11.20: finale alle 15.20. Eliminata in qualificazione la discobola Daisy Osakue con 58,56.

