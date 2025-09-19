Mondiali atletica: Femke Bol conserva il titolo nei 400 ostacoli

agenzia

L'olandese precede l'americana Jones e la slovacca Zapletalova

ROMA, 19 SET – A Tokyo Femke Bol ha conservato il titolo mondiale nei 400 metri ostacoli, vincendo la finale con il tempo di 51″54, il miglior crono dell’anno, davanti all’americana Jasmine Jones (52″08) ed alla slovacca Emma Zapletalova (53″00). L’olandese ha vinto il suo secondo titolo iridato nei “4H” e la sua seconda medaglia ai mondiali, dopo l’argento nella 4×400 mista. Assente la detentrice del record mondiale Sydney McLaughlin-Levrone, che ha vinto l’oro nei 400 metri piani giovedì sera. Bol, 25 anni, ha preso il comando nell’ultima curva e ha continuato ad aumentare il distacco fino al traguardo. “Quest’anno abbiamo cercato di cambiare alcune cose in allenamento per migliorare il finale e questo mi ha davvero aiutato a crescere. Oggi, gli ultimi 100 metri sono stati i migliori di tutta la mia stagione ed hanno fatto la differenza”, ha detto al termine.

