Mondiali atletica: La Torre, Furlani e Battocletti nuovi leader

agenzia

Dt Italia: 'abbiamo consistenza, profondita' e futuro'

ROMA, 21 SET – “Consistenza, profondità e futuro”. Queste le parole-chiave dell’atletica italiana, in chiusura del Mondiale di Tokyo, per il direttore tecnico Antonio La Torre. “Se l’Olimpiade di quattro anni fa a Tokyo era stata l’ispirazione, adesso ci sono due nuovi leader come Furlani e Battocletti per fungere da stimolo agli eroi feriti che non vogliono arrendersi. Un campione Mattia, che ha marcato il territorio nel lungo; e Nadioa contro Africa nel mezzofondo, impensabile fino all’anno scorso. L’Italia conferma il ruolo di leader tra le nazioni europee, ma siamo ambiziosi e vogliamo avvicinarci agli Stati Uniti che qui hanno lanciato un messaggio inequivocabile in vista dei Giochi di Los Angeles 2028”.

