Mondiali atletica: Lyles oro nei 200 uomini, doppietta Usa

Nella gara femminile vince Jefferson-Wooden, già iridata nei 100

ROMA, 19 SET – Noah Lyles ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri ai Mondiali di atletica a Tokyo, conquistando il suo quarto titolo iridato nella distanza. Il campione statunitense, con 19″52, ha preceduto il connazionale Kenneth Bednarek, argento in 19″58, e il giamaicano Bryan Levell (19″64). Quarto posto per Letsile Tebogo, dello Zimbabwe (19″65), oro a Parigi 2024k 25. La gara femminile sulla stessa distanza ha incoronato campionessa del mondo la statunitense Melissa Jefferson-Wooden, già oro nei 100 qualche giorno fa. La 24enne si è imposta in 21″68 davanti alla britannica Amy Hunt (22″14) e alla campionessa del mondo 2023, la giamaicana Shericka Jackson (22″18).

