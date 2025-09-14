Mondiali atletica: Marta Zenoni in finale nei 1500

agenzia

Sesto tempo nella sua semifinale, "Ora spingetemi da casa"

ROMA, 14 SET – Marta Zenoni si è qualificata per la finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Nella seconda semifinale, l’atleta azzurra ha conquistato il sesto posto, sufficiente per accedere alla finale. Zenoni nelle batterie aveva mostrato ottima forma con il quarto tempo nella sua serie in 4’02″77, decimo crono assoluto. “Missione compiuta, ora si va in battaglia, spingetemi da casa”, ha detto ai microfoni Rai dopo la gara.

