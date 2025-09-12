Mondiali atletica: Mei,obiettivo avvicinarci 17 finalisti Parigi

agenzia

Presidente Fidal: 'Con Jacobs non c'è alcun problema'

ROMA, 12 SET – “Il nostro obiettivo è di avvicinarci ai 17 finalisti della scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi e alle 4 medaglie dei Mondiali di due anni fa a Budapest”. Parola del presidente Fidal Stefano Mei che, in vista dei Mondiali di Tokyo al via in Giappone nella notte italiana, interviene anche sulla situazione Jacobs: “Con Marcell non c’è alcun problema: ci siamo sentiti quando era a Desenzano, poi è sopraggiunto un piccolo problema fisico e lo abbiamo invitato a Roma, ma è tutto risolto”. “Questo è un buon momento per l’atletica italiana – aggiunge Mei – e c’è un ricambio continuo, con i giovani che vogliono emulare i successi dei più grandi: anche per questo abbiamo pensato di portare tutti gli atleti che si sono meritati la qualificazione arrivando al numero record di 90 convocati. Il riconoscimento di una stagione che in ogni caso è eccezionale per i risultati. Una squadra forte, compatta e determinata: non tutti potranno vincere, però ognuno cercherà di migliorarsi. Si potrebbe dire che alcuni sono qui per fare esperienza, ma in realtà abbiamo giovanissimi che hanno già vinto tanto, proprio come Furlani e Iapichino: i ragazzi che hanno trionfato quest’anno nelle rassegne di categoria si ispirano a loro, in un circolo virtuoso. L’atletica è bella e difficile, con circa duecento nazioni in gara”.

