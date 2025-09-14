Mondiali atletica: Sioli in finale nel salto in alto

agenzia

L'azzurro tra i migliori 13, "non ho niente da perdere"

ROMA, 14 SET – Matteo Sioli, unico degli azzurri in gara, si è qualificato per la finale del salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo. Sioli ha superato la misura di 2,25, così come altri 12 atleti e così è stato deciso di non proseguire la qualifica e ammettere 13 concorrenti alla finale. “Sono tranquillo, non ho niente da perdere – ha detto Sioli ai microfoni della Rai -, ci vediamo in finale. C’è un giorno per lavorare e mettere a posto alcune cose che non sono andate bene”.

