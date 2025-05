Mondiali Beach Soccer: Brasile-Italia 2-1

agenzia

Alle Seychelles doppietta di Mauricinho, Seleçao già ai quarti

ROMA, 04 MAG – Una doppietta del ‘craque’ Mauricinho dà al Brasile la vittoria per 2-1 sull’Italia in una partita del gruppo D dei Mondiali di Beach Soccer in corso alle Seychelles. Per l’Italia gol di Fazzini. Con questo successo la Seleçao si è qualificata ai quarti di finale con un turno di anticipo, mentre gli azzurri cercheranno di ottenerla nel loro prossimo incontro, con El Salvador.

