Mondiali beach soccer: Italia qualificata ai quarti di finale

Gli azzurri battono 5-0 El Salvador, affronteranno il Senegal

ROMA, 06 MAG – L’Italia si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale di beach soccer, in corso alle Seychelles, grazie al successo per 5-0 su El Salvador. Le reti sono state realizzate da Genovali, doppietta, Bertacca, Josep Jr e Zurlo. Ad attendere gli azzurri, secondi nel gruppo D alle spalle del Brasile sarà il Senegal nel match in programma giovedì prossimo. “Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravissimi – il commento del Ct, Emiliano Del Duca – Siamo nuovamente fra le otto migliori squadre al mondo e ora inizia un altro torneo ma ci faremo trovare pronti”.

