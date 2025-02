Mondiali biathlon: alla svedese Oeberg l’oro nella mass start

agenzia

Tredicesimo posto in rimonta per l'azzurra Carrara

ROMA, 23 FEB – La svedese Elvira Oeberg ha vinto il suo primo titolo iridato nella mass start conclusiva del Mondiale di biathlon di Lenzerheide, in Svizzera. Alle sue spalle la francese Oceane Michelon, per la prima volta sul podio in carriera, medaglia di bronzo per la giovane norvegese Maren Kirkkeide. Buona la gara di Michela Carrara, 13/a alla fine e unica azzurra al via, dopo il forfeit di Dorothea Wierer.

