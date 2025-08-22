Canottaggio
Mondiali canoa: il palermitano Andrea Di Liberto argento nel K1 200
A Milano, dopo l’oro nel 2021 ancora un podio iridato per il campione siciliano. Domani semifinale del K2 500 con in acqua il siracusano Samuele Burgo. Finale B nel K1 100 per il palermitano Andrea Schera
L’Italia chiude con due medaglie d’argento la prima giornata di finali dei Mondiali di canoa velocità . Il primo podio nelle acque dell’Idroscalo di Milano porta la firma del palermitano Andrea Di Liberto splendido argento nella finale del K1 200.
Il campione palermitano cresciuto al Cc Trinacria e in gara per le Fiamme Azzurre, ancora una volta sugli scudi nel K1 200, specialità dove era già stato campione mondiale nel 2021 e due volte campione europeo (2021 e 2022). Andrea Di Liberto ha chiuso al secondo posto con il tempo di 34”54, alle spalle dell’ungherese Kolos Attila Csizmadia (34”29) e davanti al georgiano Badri Kavelashvili (34″64).
“Ho sognato questa gara tutta la notte – ci dice felice Andrea Di Liberto dopo la finale – volevo un altro colore, ma l’argento dopo l’anno difficile che ho dovuto affrontare, davanti a un pubblico che mi ha fatto sentire il suo affetto dall’inizio alla fine, è meraviglioso e rappresenta un punto di partenza in vista dell’anno prossimo”.
L’altra medaglia arriva dalla paracanoa con Viktoryia Pistis Shablova, che a un anno dalla medaglia d’oro a Szeged si conferma ai vertici nella sua specialità, il Vl1 200 mettendosi al collo l’argento con il tempo di 1’12”36 alle spalle della tedesca Chinette Karin Lauridsen (1’06”99) e davanti alla giapponese Monika Seryu (1’19”55).
Termina con un settimo posto in 1’20”68 la cavalcata del K4 500 di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo e Giovanni Penato, in una finale che ha visto l’ammiraglia azzurra lottare per il podio nella prima fase.
Sui 1.000 metri, sarà finale B per il palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) nel K1 per lui una semifinale chiusa al sesto posto in 3’35”62, mentre domani inseguirà la finale di domenica nel K2 500 il siracusano Samuele Burgo impegnato nella semifinale in coppia con il toscano Tommaso Freschi.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA