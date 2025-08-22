Mondiali canoa: il palermitano Andrea Di Liberto argento nel K1 200

Canottaggio

A Milano, dopo l’oro nel 2021 ancora un podio iridato per il campione siciliano. Domani semifinale del K2 500 con in acqua il siracusano Samuele Burgo. Finale B nel K1 100 per il palermitano Andrea Schera

L’Italia chiude con due medaglie d’argento la prima giornata di finali dei Mondiali di canoa velocità . Il primo podio nelle acque dell’Idroscalo di Milano porta la firma del palermitano Andrea Di Liberto splendido argento nella finale del K1 200.

Il campione palermitano cresciuto al Cc Trinacria e in gara per le Fiamme Azzurre, ancora una volta sugli scudi nel K1 200, specialità dove era già stato campione mondiale nel 2021 e due volte campione europeo (2021 e 2022). Andrea Di Liberto ha chiuso al secondo posto con il tempo di 34”54, alle spalle dell’ungherese Kolos Attila Csizmadia (34”29) e davanti al georgiano Badri Kavelashvili (34″64).

“Ho sognato questa gara tutta la notte – ci dice felice Andrea Di Liberto dopo la finale – volevo un altro colore, ma l’argento dopo l’anno difficile che ho dovuto affrontare, davanti a un pubblico che mi ha fatto sentire il suo affetto dall’inizio alla fine, è meraviglioso e rappresenta un punto di partenza in vista dell’anno prossimo”.

L’altra medaglia arriva dalla paracanoa con Viktoryia Pistis Shablova, che a un anno dalla medaglia d’oro a Szeged si conferma ai vertici nella sua specialità, il Vl1 200 mettendosi al collo l’argento con il tempo di 1’12”36 alle spalle della tedesca Chinette Karin Lauridsen (1’06”99) e davanti alla giapponese Monika Seryu (1’19”55).

Termina con un settimo posto in 1’20”68 la cavalcata del K4 500 di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolo Volo e Giovanni Penato, in una finale che ha visto l’ammiraglia azzurra lottare per il podio nella prima fase.