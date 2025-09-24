Mondiali canottaggio: 4 le barche azzurre in finale a Shanghai

agenzia

Domani corsa al podio per 4 di coppia maschile e 2 senza donne

ROMA, 24 SET – Sono quattro le barche azzurre in finale ai Mondiali di canottaggio in corso a Shanghai al termine della quarta giornata di gare. Al singolista paralimpico Giacomo Perini, al due senza femminile e al quattro di coppia maschile, si unisce il ‘quattro con’ pararowing. Non superano il turno il quattro senza maschile e il singolista Davide Mumolo, mentre è stata rinviata a domani la semifinale del doppio maschile a seguito delle condizioni del vento. Il quattro con PR3 mix ottiene il pass per la finale in programma sabato prossimo: Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Livintchuk (timoniere Chiara Reto) sono secondi nella loro batteria dietro la Gran Bretagna. Terzo tempo di tutte le eliminatorie per una barca che si candida per un risultato importante, pronta a confrontarsi con inglesi, tedeschi, Usa, Cina e Brasile. Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato mantengono il terzo posto nella semifinale del quattro senza per i primi 1200 metri ma poi lasciano il campo all’avanzata di Romania e Nuova Zelanda e così venerdì faranno la finale B. Davide Mumolo non supera l’ostacolo del quarto di finale, chiudendo quarto lontano dal terzo posto. Domani il programma prevede le prime due finali azzurre, alle 8:30 italiane con il due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e alle 9:12 col quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili). Nella notte italiana, andranno a caccia di un posto in finale l’otto femminile, l’otto maschile, il doppio PR3 mix e, dopo il rinvio di questa mattina, il doppio maschile.

