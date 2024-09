Mondiali Ciclismo: bronzo Longo Borghini, oro a Kopecky

agenzia

Belga si riconferma e dedica titolo a Murier Furrer

ROMA, 28 SET – L’azzurra Elisa Longo Borghini è medaglia di bronzo, dopo controllo al fotofinish nei confronti dell’olandese Demi Vollering, nella prova in linea su strada Elite dei Mondiali di ciclismo. L’oro è andato alla campionessa uscente, la belga Lotte Kopecky, argento alla statunitense Chloe Dygert. “Per prima cosa, condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, è qualcosa che non vorremmo mai vedere: questo è un titolo per me ma anche per lei”, ha detto Kopecky dopo l’arrivo.

