Mondiali ciclismo: Evenepoel oro nella crono, quarto Pogacar

agenzia

Sul podio Vine e Van Wilder. All'elvetica Reusser la gara donne

ROMA, 21 SET – Remco Evenepoel ha vinto l’oro nella gara a cronometro elite, nella giornata d’apertura dei campionati del mondo di ciclismo, a Kigali, in Ruanda. Il belga, che si conferma campione per la terza volta consecutiva, ha chiuso i 40,6 km del percorso col tempo di 49’46”03, precedendo l’australiano Jay Vine, argento, e il connazionale Ilian Van Wilder. Quarto posto per lo sloveno Tadej Pogacar mentre il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero, 13/o. La prova femminile ha incoronato campionessa del mondo l’elvetica Marlen Reusser, che ha coperto in 43’09” il percorso di 31 chilometri attraverso le strade della capitale ruandese. Ha preceduto le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering rispettivamente di 51” e 1’04”. La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, undicesima a 3’03” dalla nuova campionessa del mondo. Soraya Paladin ha chiuso 26/a 5’27”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA