Mondiali ciclismo: Pegolo, questa Italia e’ una famiglia

agenzia

Azzurra argento jr.: 'Ci siamo aiutate a vicenda'

ROMA, 27 SET – “È stata una gara piena di tatticismi. Già dalle prime battute ho notato che le favorite si stavano controllando e spendevano molta energia. Io non ero tra le pronosticate, quindi ho mantenuto un profilo basso, cercando di dare il meglio di me e di portare a casa un buon risultato, e sono contenta di come è andata”. Cosi’ Chantal Pegolo commenta il suo argento ai Mondiali di ciclismo nella gara Juniores. “Marco Velo – ha aggiunto l’azzurra – ci aveva detto di aiutarci a vicenda perché l’Italia è una squadra. Anzi, come ho detto in conferenza, l’Italia è una famiglia: le ragazze elite e Under 23 mi hanno dato tantissimi consigli e mi hanno sostenuta anche quando forse nemmeno io credevo in me stessa e per questo le ringrazio”. “In due nell’ultimo km di gara? Giada Silo mi aveva detto che avrebbe potuto fare la differenza nel pavé dopo lo scollinamento – ha poi detto Pegolo -. Ci sono stati alcuni controlli e negli ultimi 500 metri, visto che avevo più energie, è stata lei a prendere l’iniziativa e a tirare. La ringrazio, insieme a tutte le altre ragazze, per il supporto prezioso”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA